FC St. Pauli: Nationalspieler kehren ohne Erfolgserlebnisse zurück

Karol Mets (30) führte Estland in der EM-Qualifikation gegen Belgien als Kapitän aufs Feld, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. © IMAGO / Belga

Torhüter Nikola Vasilj (27) konnte sich zwar im Vorfeld über eine weitere Nominierung zur bosnischen Auswahl freuen, aber wie so häufig kam der 27-Jährige nicht zum Einsatz.

Die Niederlagen gegen Portugal (0:3) und Luxemburg (0:2) in der EM-Qualifikation, die nun in weite Ferne gerückt ist, musste der Keeper von der Bank aus ansehen. Damit wartet Vasilj weiterhin auf sein siebtes Länderspiel. Letztmals kam er in der Nations League im September 2022 gegen Rumänien (1:4) im Nationaltrikot zum Einsatz.

Auch wenn Karol Mets (30) für Estland in beiden Partien über die gesamte Spielzeit auf dem Platz stand, lief es sportlich ähnlich schlecht. Auf ein mageres 1:1-Unentschieden gegen Aserbaidschan folgte eine 0:3-Pleite gegen Belgien, bei der er sein Team als Kapitän aufs Feld führte.

Ebenfalls nicht erfolgreich verlief der Auftritt von Connor Metcalfe (24) und den Socceroos. Zu seiner Entschuldigung sei aber gesagt, dass der Mittelfeldspieler mit Australien auf keinen Geringeren als Weltmeister Argentinien um Superstar Lionel Messi (35) traf.



Als Metcalfe in der 73. Minute den Rasen in Peking betrat, war der Testkick bereits entschieden. Anschließend ging es für ihn zurück nach Europa, wo er sich derzeit mit Freunden in Kroatien von den Strapazen erholt.