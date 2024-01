Offene Zukunft von Pauli-Trainer Fabian Hürzeler: "Möglichst schnell Klarheit"

Hamburg - Die noch ungeklärten Personalfragen beim FC St. Pauli sieht Cheftrainer Fabian Hürzeler (30) nicht als Belastung für die Aufstiegschancen in der 2. Bundesliga .

Bis zur Klärung will sich Cheftrainer Fabian Hürzeler (30) auf seine Arbeit konzentrieren. © Christian Charisius/dpa

Neben Schlüsselspielern wie Mittelfeldakteur Marcel Hartel (27) oder Torwart Nikola Vasilj (28) läuft auch bei Hürzeler zum Saisonende der Vertrag aus.

"Ich lass' mich von der Thematik überhaupt nicht beeinflussen, weil mein Fokus auf dem Moment liegt, auf der Mannschaft, auf dem Erfolg, auf das nächste Spiel", sagte der 30-Jährige am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Rückrundenauftakt des Tabellenzweiten gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstag (13 Uhr/Sky).

Ebenso betonte er: "Ich und auch der Verein und die Verantwortlichen wollen möglichst schnell Klarheit in die Thematik."

Bis zur Klärung will er sich auf seine Arbeit konzentrieren. "Was kann ich beeinflussen, ist die Frage?", meinte Hürzeler. "Und das, was ich beeinflussen kann, ist, die Mannschaft gemeinsam mit meinem Trainerteam auf den nächsten Gegner vorzubereiten."