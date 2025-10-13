Funktionär hetzt gegen Bundesliga-Kapitän: Irvine reagiert erstmals auf Eklat

Hamburg - Erstmals nach dem Instagram-Kommentar-Eklat um Club-Kontrolleur René Born äußerte sich St.-Pauli-Kapitän Jackson Irvine (32) öffentlich.

"So eine Nachricht zu bekommen, von einer Person, die in dieser Position ist, war natürlich tief verletzend", erklärte der Kiezkicker nun in einem Interview des TV-Senders ABC.

Anfang Oktober hatte sich seine Ehefrau Jemilla Pir erstmals zu dem Ereignis öffentlich geäußert. Irvine selbst schwieg bislang.

"Rein aus einer persönlichen Perspektive war es für meine Frau und mich eine neue Art der Herausforderung, damit umzugehen. Wir sind jetzt seit mehr als vier Jahren Teil dieser St.-Pauli-Gemeinschaft, wir haben fantastische Beziehungen zu vielen verschiedenen Punkten in der Stadt aufgebaut", so der 32-Jährige.

Doch mit welchen Konsequenzen ist jetzt zu rechnen? Dazu äußerte sich der australische Nationalspieler allerdings nicht konkret, merkte jedoch an: "Wir hoffen natürlich, dass etwas dagegen getan wird."