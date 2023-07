Hartel führt FC St. Pauli zu ungefährdetem Sieg über Hapoel Tel Aviv

Der FC St. Pauli freute sich über die gelungene Generalprobe. © IMAGO / Lobeca

Mit seinem Schuss aus der Distanz sorgte er für den ersten Hingucker der zweiten 45 Minuten (49.).

Fünf Zeigerumdrehungen fiel nach Vorlage Hartel schließlich das 2:0. Eine Ecke flankte er genau auf den Fuß von Manolis Saliakas, dessen erster Schuss noch geblockt worden war. Der Grieche schnappte sich aber den Abpraller und knallte das Leder ins Netz.

Auch in der Folge war der Mittelfeldmotor immer wieder an gefährlichen Aktionen der Kiezkicker beteiligt. Ob selbst, wie nach einer Stunde, oder nach 76 Minuten als Vorlagengeber, als Saad an Keeper Zubas aus kurzer Distanz scheiterte.

Kurz darauf war für Hartel Schluss. Unter dem Applaus der rund 13.000 Zuschauer verließ er den Platz.

Den sehenswerten Freistoßtreffer von Eric Smith in den Knick verfolgte er von der Bank aus. Den Rest der Partie spielte die Hürzeler-Elf souverän runter und feierte am Ende einen hochverdienten 3:0-Erfolg.

Nach der gelungenen Generalprobe wird es für den FC St. Pauli am kommenden Wochenende ernst. Der Rückrundenmeister der vergangenen Saison startet am Samstag (13 Uhr) am Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern in die neue Saison.



Tel Aviv hingegen startet in der kommenden Woche in die Pokal-Gruppenphase. Erster Gegner in der Fünfer-Gruppe ist Hapoel Jerusalem.