Millionen-Ablöse? FC St. Pauli holt sich Fin Stevens

"Fin spielt bevorzugt auf der rechten Seite, kann aber auch links eingesetzt werden", sagte Trainer Alexander Blessin (51) und fügte hinzu: "Als Außenverteidiger verfügt er über sehr viel Offensivdrang und Zug in die Tiefe. Er antizipiert gut und geht mutig und aggressiv in die Zweikämpfe, um nach Ballgewinnen dann schnell umzuschalten".

"Mit der Verpflichtung von Fin Stevens stellen wir uns auf den defensiven Außenbahnen breiter auf und reagieren damit auch ein Stück weit auf die Engpässe am Ende der vergangenen Saison", sagte Sportchef Andreas Bornemann (52). Er lobte, dass der 21-Jährige mit seiner Dynamik an beiden Enden des Spielfelds Einfluss auf das Spiel nehmen könne. Dabei agiere er "sehr zielstrebig und trotz seines jungen Alters schon sehr abgeklärt".

Über die Ablösemodalitäten und Vertragslaufzeit wurde Stillschweigen vereinbart, so die Kiezkicker. Um die eine Million Euro dürfte die Verpflichtung den Bundesliga-Aufsteiger gekostet haben, vermuten Transferexperten. Damit wäre es einer der teuersten Wechsel für die Hamburger. An der Spitze steht Uğur İnceman (43) mit 1,38 Millionen Euro. David Nemeth (23) und Cenk Sahin (29) kosteten je 1,3 Millionen Euro. Ante Budimir (33) war den Kiezkickern eine Million Euro wert.

Stevens kommt vom FC Brentford, der in der Premier League spielt, nach Hamburg , teilte der FC St. Pauli am Freitagnachmittag mit. Dort hatte der walisische Nationalspieler seit 2020 einen Vertrag.

Der Spieler selbst sagte zum Transfer: "Ich freue mich sehr darauf, beim FC St. Pauli den Schritt in eine der stärksten Ligen der Welt zu gehen".

In der vergangenen Saison war Stevens an den Championship-Aufsteiger Oxford United ausgeliehen. Dort stand der 21-Jährige in 43 Partien in der League One, den Playoffs sowie den Pokalwettbewerben (ein Tor, fünf Vorlagen) auf dem Platz. Im Jahr 2022 spielte er auf Leihbasis fünf Championship-Partien bei Swansea City.

Zwei Spiele bestritt der Außenverteidiger für die walisische Nationalmannschaft. Auf 17 Einsätze kommt er in der U21-Auswahl des Landes und erzielte dabei ein Tor.