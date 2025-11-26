St.-Pauli-Negativserie - selbst Chris Kramer überfragt: "Mir fehlt die Fantasie"

Hamburg/Düsseldorf - In der neuen Ausgabe des Fußball-Podcast "Copa TS" kam Tommi Schmitt (36) mit Christoph Kramer natürlich auf den FC St. Pauli zu sprechen. Schließlich hatte der ehemalige Nationalspieler zum Anfang der Saison große Stücke auf den Hamburger Verein gehalten und ihn sogar um die europäischen Plätze mitspielen sehen.

Christoph Kramer (34) schätzte St. Pauli zu Saisonbeginn auf die Europa-League-Plätze. © Jan Woitas/dpa

Seine Annahme wurde oft zitiert - vor allem von St.-Pauli-Anhängern. Nun müssen die Kiezkicker eine Negativserie von acht verlorenen Partien verarbeiten. Kramer habe das definitiv nicht kommen sehen, gab er zu. "Eine meiner größten Fehlannahmen."

Sonst habe der 34-Jährige oft recht mit seinen Voraussagen, unterstrich der Podcast-Host.

"Ja! Ich weiß aber nicht, wieso. Mir fehlt auch immer noch die Fantasie [...], was da passiert ist. Mir fehlt sie einfach", gab der Weltmeister von 2014 offen zu. Er könne einfach nicht nachvollziehen, wieso die Mannschaft von Alexander Blessin (52) plötzlich keine Tore mehr schieße.

Denn: Im Gegensatz zu vielen anderen Stimmen, die in der aktuellen Pleite-Debatte des Kiezklubs laut werden, findet der Ex-Profifußballer das Spiel der Bessin-Elf gar nicht so schlecht. "Die haben so eine ganz komische Boxbesetzung. Wenn die Gegner tief stehen, dann spielen die sich immer so geil an die Box fest. Es kommt am Ende aber halt nichts so richtig bei rum."

Die alte Floskel "Nur der letzte Pass fehlt" verkniff sich Kramer dann aber doch.