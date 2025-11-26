St.-Pauli-Negativserie - selbst Chris Kramer überfragt: "Mir fehlt die Fantasie"
Hamburg/Düsseldorf - In der neuen Ausgabe des Fußball-Podcast "Copa TS" kam Tommi Schmitt (36) mit Christoph Kramer natürlich auf den FC St. Pauli zu sprechen. Schließlich hatte der ehemalige Nationalspieler zum Anfang der Saison große Stücke auf den Hamburger Verein gehalten und ihn sogar um die europäischen Plätze mitspielen sehen.
Seine Annahme wurde oft zitiert - vor allem von St.-Pauli-Anhängern. Nun müssen die Kiezkicker eine Negativserie von acht verlorenen Partien verarbeiten. Kramer habe das definitiv nicht kommen sehen, gab er zu. "Eine meiner größten Fehlannahmen."
Sonst habe der 34-Jährige oft recht mit seinen Voraussagen, unterstrich der Podcast-Host.
"Ja! Ich weiß aber nicht, wieso. Mir fehlt auch immer noch die Fantasie [...], was da passiert ist. Mir fehlt sie einfach", gab der Weltmeister von 2014 offen zu. Er könne einfach nicht nachvollziehen, wieso die Mannschaft von Alexander Blessin (52) plötzlich keine Tore mehr schieße.
Denn: Im Gegensatz zu vielen anderen Stimmen, die in der aktuellen Pleite-Debatte des Kiezklubs laut werden, findet der Ex-Profifußballer das Spiel der Bessin-Elf gar nicht so schlecht. "Die haben so eine ganz komische Boxbesetzung. Wenn die Gegner tief stehen, dann spielen die sich immer so geil an die Box fest. Es kommt am Ende aber halt nichts so richtig bei rum."
Die alte Floskel "Nur der letzte Pass fehlt" verkniff sich Kramer dann aber doch.
Tommi Schmitt: "Fühlt sich wie ein richtiger Loser, oder nicht?"
"Sie sind dann aber auch sehr Konter-anfällig, irgendwie einfach komisch. Tut mir leid, St. Pauli, wenn ich es war", sagte er schließlich mit einem Schmunzeln und der halb ironischen Einsicht, mit seiner Aussagen, die Kiezkicker spielen bis zum Ende der Saison um den Europapokal mit, eventuell zu viel Druck ausgeübt zu haben.
"Vielleicht ist es ja einfach der eine Stürmer - den sie nicht haben - was dann die Bundesligatauglichkeit macht", wirft außerdem Tommi Schmitt in den Raum. Kramer scherzt daraufhin. "St. Pauli mit Ercan Aydogmus - Europa League. Bleibe ich bei."
Doch, was sagt der Experte zu einer Acht-Spiele-Pleite? "Was macht man denn jetzt? Was passiert denn in der Kabine?", will der "Gemischtes Hack"-Podcaster wissen. "Man fühlt sich doch wie ein richtiger Loser, oder nicht?"
Das wichtigste sei, alles, was mit den Diskussionen über den Negativrekord in der Öffentlichkeit stattfinde, als Mannschaft nicht an sich heranzulassen, so der ehemalige Gladbacher. "Und nicht zu häufig auf die Tabelle gucken. Klingt banal, aber macht unbewusst was mit deinem Kopf, da bin ich ganz sicher!"
Titelfoto: Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Christian Charisius/dpa