St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler privat: "Denke, dass die Sucht irgendwann wieder kickt"

St.-Pauli-Cheftrainer Fabian Hürzeler (30) beim "Weihnachtsbäckerei"-Kindertag im Schmidts Tivoli auf der Reeperbahn. © Alice Nägle/TAG24

Zwischen wuselnden Kids, Wachsmalstiften und Weihnachtsmusik haben wir Fabian Hürzeler zum Interview in Hamburg getroffen.

Der derzeit jüngste Cheftrainer im deutschen Profifußball hat aus dem Nähkästen geplaudert und Einblicke in sein ganz privates Ich gegeben.

Denn, auch wenn es dem 30-Jährigen, wie er sagt, schwerfällt, kann oder muss er ab und an, wie vergangenes Wochenende, auf Fußball verzichten. "Es ist nicht nur mein Beruf, sondern meine Leidenschaft, das mache ich einfach sehr gerne", erzählte er im Gespräch mit TAG24.

Die freie Zeit verbringt Hürzeler dann am liebsten mit seinen Liebsten. "Meine Familie ist leider nicht hier in Hamburg, sondern die lebt in München. Ich versuche dann in die Heimat zu reisen, um alle zu sehen. Meine Geschwister und meine Freunde zu sehen, ist für mich wirklich die meiste Erholung."

Das hört sich beinahe so an, als wäre Familie Hürzeler nicht so Fußball vernarrt wie er selbst? "Es geht. Aufgrund meines Jobs verfolgen sie es, sie fuchsen sich auch sehr hinein - speziell mein Vater. Aber auch meine Geschwister, die jetzt nicht die größten Fußballfans sind, verfolgen es und das berührt mich. Man merkt einfach den Support, auch wenn sie nicht bei mir sind, spürt man das einfach", erklärte er.

Und auch wenn es ihm nicht leicht falle, versuche er die Familienzeit zur Fußballfreien-Zeit zu machen.