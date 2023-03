FSV feiert überlebenswichtigen Sieg gegen Ingolstadt

Johan Gomez setzte schon in der 1. Minute aus der Distanz für den FSV ein Ausrufezeichen. © Picture Point/Roger Petzsche

Was war das für eine Befreiung für die Schwäne, als Schiedsrichter Alexander Sather direkt nach dem zweiten Treffer von Schneider abpfiff! Die Westsachsen waren aufgrund der Ergebnisse der direkten Konkurrenz fast schon zum Siegen verdammt und begannen entsprechend angriffslustig.

Johan Gomez (1.) setzte aus der Distanz das erste Ausrufezeichen. Und die Gastgeber machten in den Anfangsminuten weiter. Dominic Baumann ließ einen weiten Ball von Maximilian Jansen mit der Brust zu Yannik Möker abtropfen, der sofort zurück in den Lauf von Baumann spielte, dessen scharfe Eingabe Ingolstadts Visar Musliu (15.) in höchster Not zur Ecke klärte.

Nach dieser ersten Drangphase übernahm Ingolstadt vorübergehend die Regie und Johannes Brinkies (26.) verhinderte im Duell mit Pascal Testroet einen möglichen Rückstand.