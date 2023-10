FSV-Kapitän hat seine Rot-Sperre abgesessen: Frick ist im Derby zurück!

Zwickau ist zu Hause zwar ungeschlagen, wartet in der Liga aber seit drei Spielen auf einen Sieg. Frick: "Chemnitz hat genau wie wir etwas gutzumachen, wobei sich gerade ein Derby anbietet, verlorenen Kredit bei den Fans zurückzuerlangen. Ich möchte aber gar nicht so sehr auf Chemnitz schauen, sondern vielmehr bei uns bleiben."

"Die letzten Spiele haben uns gezeigt, dass wir mit Ball mehr Lösungen finden müssen. Wenn ich an das letzte Heimspiel gegen Chemie Leipzig zurückdenke, da hatten wir viele gute Balleroberungen, verlieren dann aber zu schnell wieder den Ball, weil die falschen Entscheidungen getroffen werden. So schaffst du keine Entlastung für die Abwehr", fordert Frick Besserung: "Die Kennenlernphase ist vorbei!"

Davy Frick sah gegen Hansa von Schiri Eugen Ostrin die Rote Karte. Der Referee leitet auch das Westsachsenderby. © IMAGO/Frank Kruczynski

Der 33-Jährige kennt solche Drucksituationen aus seiner langen Karriere zur Genüge. Er muss mit seiner Routine die Jungen anleiten und führen.

"Der Druck ist da, das will ich überhaupt nicht wegreden, doch an dieser Situation sind wir selbst schuld. Ich sage aber auch, dass wir uns nicht in die Hose machen brauchen, sondern fokussiert, aber auch mit Spaß bei der Sache bleiben, um die Leichtigkeit nicht zu verlieren. Ich kann mir vorstellen, dass sich ein gewisser Unmut breitgemacht hat nach dem BAK-Spiel, denn die Fans sind viel in Vorleistung gegangen."

"Jetzt liegt es an uns, auch im Vorfeld nicht gar zu viel zu quatschen, sondern zu machen", betont Frick.