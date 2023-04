Geführt, gekämpft und doch verloren! Zwickau gehen Punkte durch die Lappen

Dominic Baumann (r.) schnürte für den FSV Zwickau gegen Wiesbaden einen Doppelpack. © Imago / jan Hübner

Was war das für eine wilde Fahrt! Zwickau knüpfte nahtlos an die couragierten Auftritte gegen Ingolstadt und Dresden an, was sich Mitte der ersten Halbzeit erstmals auszahlte.

Nils Butzen holte sich auf der rechten Seite im Halbfeld nach abgewehrter Ecke energisch den zweiten Ball und flankte aus vollem Lauf an den Fünfer zu Dominic Baumann, der vor Ahmet Gürleyen mit dem Kopf zur Stelle war - 1:0 (25.).

Und die Schwäne legten nach. Wiesbaden bekam eine Ecke wieder nicht konsequent genug geklärt und Max Maximilian köpfte genau vor die Füße von Maximilian Jansen (33.), der aus gut 23 Metern volles Risiko nahm - 2:0.

Die Gäste hatten für sich bis hierhin das Maximum herausgeholt, mussten aber damit rechnen, dass Wiesbaden im zweiten Halbzeit zum Sturmlauf blasen würde, um seine Aufstiegschancen zu wahren.

So kam es auch. John Iredale (47.), zur Pause neu in die Partie gekommen, überwand Johannes Brinkies mit einem ganz ekligen Aufsetzer, der sich ins linke Eck senkte.