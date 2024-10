Protest im "Feindesland": Hunderte Fans gehen auf die Barrikaden

Hannover - In drei Tagen kommt es zum Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 . Das 132. Aufeinandertreffen bringt nicht nur sportliche Brisanz mit sich, pflegen die Fanlager beider Klubs eine innige Feindschaft.

Fans von Hannover 96 ziehen friedlich durch Braunschweig, demonstrieren gegen die Verkürzung des Gäste-Kontingents. © Moritz Frankenberg/dpa

Folglich wird das geschichtsträchtige Knaller-Duell als Hochrisikospiel eingestuft, zu groß ist die gegenseitige Ablehnung.

Eine Verkürzung des Gäste-Kontingents um 40 Prozent soll mögliche Ausschreitungen verhindern. Dagegen stemmen sich nun allerdings die Fans beider Vereine - und gehen in der jeweils anderen Stadt auf die Barrikaden.

Drei Tage vor dem Kracher-Spiel im Eintracht-Stadion haben sich hunderte Anhänger von Hannover 96 dazu entschieden, gegen den Teilausschluss von Zuschauern zu demonstrieren.

Unter dem Motto "Für eine freie Fankultur ohne politische Einflussnahme. Bewegungsfreiheit für Fußballfans in Braunschweig & überall" zogen etwa 800 Anhänger in Begleitung der Polizei durch die Stadt des erbitterten Rivalen.

Die örtlichen Behörden hatten zwar im Vorfeld versucht, die angemeldete Demonstration in eine stationäre Kundgebung umzuwandeln - ein Gerichtsentscheid war jedoch zugunsten der 96-Anhängerschaft gefallen. Und so konnte sich die Kundgebung vom Hauptbahnhof in Richtung Zentrum bewegen.