Als Reese-Ersatz? Hertha will diesen Flügelflitzer

Berlin - Verpasst Hertha BSC in dieser Saison den Aufstieg, wird Fabian Reese (26) kaum zu halten sein. "Ich versuche, mit 26 in der Bundesliga zu sein", bekräftigte Herthas Unterschiedsspieler im Kicker seine Ambitionen. Heißt: Der 26-Jährige will in der neuen Saison im Oberhaus spielen.