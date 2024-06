Pokal-Auslosung: Hammer-Los für Hertha, Union muss nach Greifswald

Berlin - Nur eine Woche nach dem DFB-Pokalfinale in Berlin stehen die Gegner in der ersten Runde fest.

Für Unions Benedict Hollerbach (23, l.) und Herthas Pascal Klemens (18) geht es jeweils nach Mecklenburg-Vorpommern. © Andreas Gora/dpa

Losfee Nils Petersen bescherte Hertha BSC eine durchaus schwierige Aufgabe. Die Alte Dame muss zu Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock.

Zuletzt gab es das Los bereits vor sieben Jahren. Damals siegten die Berliner mit 2:0. In Erinnerung bleiben allerdings auch die Ausschreitungen auf den Rängen.

"Die Vorfreude auf die neue Pokalsaison ist natürlich groß! Wir haben in der vergangenen Saison erlebt, wie schwer es ist, in Rostock zu spielen. Das Spiel wird eine große Herausforderung für uns, aber natürlich ist der Einzug in die 2. Runde unser Ziel", wird Sportdirektor Benjamin Weber (44) in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Und auch für Bundesligist Union Berlin geht es nach Mecklenburg-Vorpommern. Die Eisernen müssen zum Greifswalder FC.

Petersens Ex-Verein Energie Cottbus bekommt es mit einem anderen Ex-Klub zu tun: Der Drittliga-Aufsteiger empfängt Werder Bremen.