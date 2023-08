Hertha BSC: Einer kommt, einer geht!

Die Verpflichtung von Bilal Hussein (23) rückt offenbar näher. © IMAGO / TT

Wie die Bild erfahren haben will, zieht es den Abwehrmann in seine Heimat Kroatien. Demnach arbeiten Hertha BSC und der 26-Jährige seit Tagen an einer Vertragsauflösung.

Heißt: Eine Ablöse wird es nicht geben. Dafür aber spart der klamme Hauptstadtklub das Gehalt, das bei 1,2 Millionen Euro liegen soll.

Der Kroate kam erst vergangenes Jahr ablösefrei nach Berlin, erwischte zunächst einen durchwachsenen Start, verlor seinen Stammplatz, steigerte sich dann aber im Saisonendspurt.

In dieser Saison kam der Innenverteidiger nur im Pokal zum Einsatz, netzte gar zum Abschied. Bei der Gala gegen Fürth (5:0) stand er nicht mal mehr im Kader. Jetzt folgt der Abgang.

Doch auch auf der Zugangsseite kommt offenbar Bewegung rein. Der Bild zufolge arbeiten die Blau-Weißen "mit Hochdruck" an einer Verpflichtung von Bilal Hussein (23). Der Schwede gilt als spielstarker Sechser, kann aber auch als Achter eingesetzt werden. Damit würde Hertha die größte Lücke schließen, denn in der Zentrale ist die Not am größten.