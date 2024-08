Hertha holt Reese-Ersatz: Thorsteinsson spricht schon von Aufstieg

Hertha-Neuzugang Jon Dagur Thorsteinsson (25, r.) will mit der Alten Dame in die Bundesliga. © Hertha BSC

Der Flügelflitzer erhält einen Vertrag bis 2027. Wohin die Reise gehen soll, ist jetzt schon klar. Kaum in Berlin, spricht der Isländer schon vom Aufstieg.

"Ich bin sehr stolz und glücklich, hier zu sein! Zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere war es unmöglich, einem solchen Verein abzusagen", so der 25-Jährige. "Mein größtes Ziel ist es, mit Hertha BSC in die Bundesliga zurückzukehren. Dabei will ich dem Team bestmöglich helfen."

Das Nordlicht mit dem Supernamen spielte seit 2022 für Oud-Heverlee Leuven in Belgien und hat bewiesen, dass die Torgarantie nicht nur im Nachnamen fest verankert ist. In insgesamt 76 Pflichtspielen für den belgischen Erstligisten kommt Thorsteinsson auf 31 Torbeteiligungen.

"Wir haben Jon über einen langen Zeitraum beobachtet. Er hat seine Qualitäten nicht nur in der Jupiler Pro League mit zahlreichen Scorerpunkten unter Beweis gestellt, sondern auch bei der Nationalmannschaft auf internationaler Ebene überzeugende Leistungen abgeliefert. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich nun für Hertha BSC entschieden hat und unsere Möglichkeiten in der Offensive zusätzlich erweitert", freut sich Sportdirektor Benjamin Weber (44) über den Coup.