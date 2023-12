Hertha BSC kann Vertrag von Shootingstar El-Jindaoui verlängern

Berlin - Bei Hertha BSC läuft es. Die Berliner gewannen am Wochenende schon wieder (2:1 gegen Kaiserslautern) und mittendrin ist mit Nader El-Jindaoui (27) plötzlich einer, den viele schon abgeschrieben hatten.

Nader El-Jindaoui (27, 2.v.l.) könnte seinen Vertrag in Berlin schon bald verlängern. © Andreas Gora/dpa

Der 27-Jährige gab beim Sieg am vergangenen Mittwoch im Achtelfinale im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV sein Debüt.

Die knapp 40 Minuten Spielzeit waren vielversprechend und mit seinem Tor im Elfmeterschießen erledigte der gebürtige Berliner seinen Job mit Bravour.

El-Jindaoui wird seitdem in den Medien mit Lob überschüttet und auch die Verantwortlichen der Hertha wissen, was sie an ihrem neuen Shootingstar haben. Wie "Sky" berichtete, sollen die Berliner die Möglichkeit besitzen, den Vertrag des 27-Jährigen im kommenden Sommer um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Sollte es bis dahin jedoch zu keiner Zusammenkunft bezüglich einer Verlängerung kommen, wäre wohl auch ein Wechsel nach Katar oder Saudi-Arabien ein Thema.