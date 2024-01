Hertha BSC: Spielen die Dardai-Brüder bei der EM?

Berlin - Es ist eine einmalige Konstellation: Drei Brüder in einem Verein, dazu der Vater als Trainer. Für zwei könnte nun auch noch der große Traum vom Turnier im eigenen Land wahr werden, allerdings nicht im Dress der DFB-Elf .

Marton Dardai (21, r.) ging trotz Angebote aus der Bundesliga mit Hertha BSC in die 2. Liga. In Zukunft spielt er für Ungarn. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Nach Palko Dardai (24) hat sich auch sein jüngerer Bruder Marton Dardai (21) für einen Verbandswechsel entschieden. Er wird in Zukunft für Ungarn auflaufen, das Heimatland seines Vaters Pal Dardai. Das gab der Hertha-Star am Montagabend via Instagram bekannt.

"Es versteht sich von selbst, dass mir die Entscheidung nicht leicht gefallen ist, aber ich werde zukünftig für Ungarn auflaufen", kündigte der Verteidiger bei Instagram an.

Der 21-Jährige durchlief von der U16 bis zur U21 die DFB-Nachwuchsmannschaften. Im November stand Dardai noch bei den Siegen gegen Estland und Polen jeweils 90 Minuten auf dem Rasen.

"Ich weiß, dass ich meine Karriere auch den deutschen Jugendnationalmannschaften zu verdanken habe und dafür sage ich DANKE!", schrieb Dardai. "Die Entscheidung ist aber auch eine absolute Herzensangelegenheit und deshalb freue ich mich unglaublich in Zukunft für das Heimatland meiner Eltern aufzulaufen."