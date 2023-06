Hertha BSC: Dieses Abwehr-Duo kann gehen!

Berlin - Der eine will sogar mit in die 2. Liga gehen, der andere sieht sich eher weiter im Oberhaus. Dennoch ist die Zukunft ungewiss. Beim Trainingsauftakt werden die Hertha-Fans zwar Marc Oliver Kempf (28) und Agustin Rogel (25) bestaunen können, nur wie lange noch? Hertha BSC will beide offenbar abgeben.