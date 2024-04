Hertha in der Zwickmühle? So viele Spiele fehlen noch bis zur Barkok-Kaufpflicht

Berlin - Der Blick auf die Aufstellung gegen Hannover 96 am Freitag (18.30 Uhr/Sky) dürfte spannend werden. Steht Aymen Barkok (25) in der Startelf, trägt er auch in der neuen Saison das Trikot von Hertha BSC. Dem Kicker zufolge fehlt dem 25-jährigen Techniker nur noch ein Startelfeinsatz, dann greift die vereinbarte Kaufpflicht.