Hertha jetzt schon unter Druck, aber HSV "ein Duell auf Augenhöhe"

"Mein Ansatzpunkt ist es, die Kugel an den Fuß zu geben, damit sie die Dinge tun, die sie können und was ihnen Spaß macht", sagte Fiél, der beim HSV auf eine Umsetzung hofft.

"Ich werde jetzt nicht der Superdribbler werden. Es schmerzt, dass Fabi nicht da ist. Aber Weinen nützt nichts. Ich freue mich, wenn Fabi zurück ist", sagte Tabakovic, der in der vergangenen Saison in der Hansestadt sein Debüt für Hertha gegeben hatte.



Damals gab es am dritten Spieltag eine 0:3-Niederlage, nach der die Berliner punkt- und torlos am Tabellenende lagen. Und auch diesmal sieht Tabakovic eine hohe Hürde: "Wir müssen in Hamburg ein Topspiel zeigen, was nicht einfach wird."