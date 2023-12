Hertha liegt laut Sportchef Weber "voll im Plan"

Allerdings bringt der gute Nachwuchs nicht immer nur Vorteile mit sich. So taten die beiden Abgänge von Maxi Mittelstädt (26) nach Stuttgart und Jessic Ngankam (23) nach Frankfurt "schon ziemlich weh".

Vor allem die Tatsache, dass so viele junge Spieler den Sprung zu den Profis gepackt haben und sich zum Teil auch in der 1. Mannschaft etablieren konnten, stimmt den 43-Jährigen für die Rückrunde durchaus positiv: "In der Regel stehen vier bis fünf von ihnen in der Startelf. Eine unglaubliche Quote."

Für die Rückrunde sieht sich Hertha selbst weiter in der Rolle des Verfolgers. Bis zum Relegationsrang fehlen den Berlinern nur sechs Punkte. In dieser so engen 2. Bundesliga ist das quasi nichts.

Was Benjamin Weber in diesem Jahr besonders beeindruckte, war die Unterstützung der Fans. "Den Fans würde ich eine glatte 1 geben. Bemerkenswert, dass sie nach dem Fehlstart so ruhig geblieben sind, unseren transparenten Weg mit vielen jungen Leuten unterstützt und uns aufmunternde Worte gegeben haben."

Wer weiß, was mit den treuen Anhängern im Rücken und den vielen jungen Wilden alles noch möglich ist.