Hertha muss den nächsten Abgang verkraften: Cuisance wechselt zu RC Lens

Von Thomas Flehmer Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC lässt einen weiteren hochkarätigen Spieler ziehen. Nach den Abgängen von Fabian Reese (28) zum VfL Wolfsburg sowie Nachwuchsstar Kennet Eichhorn (16) zu Bayer 04 Leverkusen wechselt auch Michael Cuisance den Verein.

Michael Cuisance (26) wechselt zum Verein eines ehemaligen Bundesliga-Trainers. © Soeren Stache/dpa

Der 26-jährige Mittelfeldspieler heuert beim französischen Erstligisten RC Lens an, wie Hertha mitteilte.

Zu Ablösemodalitäten machten beide Vereine keine Angaben, nach Medienberichten sollen fünf Millionen Euro als Ablöse nach Berlin fließen. Hertha muss einen zweistelligen Millionenbetrag an Transfereinnahmen generieren.

Der Franzose, der 2024 vom FC Venedig nach Berlin gewechselt war, hatte in der vergangenen Saison seinen Vertrag bis 2029 verlängert und galt als Führungsspieler für die neu aufzubauende Mannschaft. In seinen 69 Pflichtspielen für die Berliner hatte Cuisance elf Treffer erzielt und 13 Tore vorbereitet.

Beim französischen Pokalsieger und Champions-League-Teilnehmer wird Cuisance von Dino Toppmöller (45) trainiert. Beide kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Bayern München. Toppmöller wurde als Nachfolger von Pierre Sage (47) verpflichtet.