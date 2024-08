Hertha trauert: Vereinslegende Hanne Weiner ist tot

Weiner spielte zunächst von 1972 bis 1979 für die Berliner und wurde schnell zum Publikumsliebling. Mit Hertha wurde der Verteidiger Vize-Meister, stand in zwei Endspielen des DFB-Pokals und im Halbfinale des UEFA-Pokals.

Dies teilten die Berliner unter Berufung auf seine Familie mit. Zum Gedenken an Weiner wird der Fußball-Zweitligist am Samstag gegen Regensburg mit Trauerflor spielen, zudem gibt es eine Trauerminute.

Zum Ende seiner Karriere kehrte er zu Hertha zurück und wurde 2003 zum 111. Vereinsjubiläum von den Fans in die Jahrhundertelf des Clubs berufen. In Berlin war er nach seiner aktiven Karriere auch als Betreiber der Kult-Kneipe "Hanne am Zoo" bekannt.