Herthas gefährlicher Mix: Die Angst wird größer

Hertha BSC steht trotz XXL-Chancen wieder mit leeren Händen da. In Berlin geht die Angst vor der 3. Liga um.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Letzter Platz in der Heimtabelle, letzter in der Rückrundentabelle, verpuffter Trainerwechsel, unfassbare Abwehr-Fehler, eine verunsicherte Mannschaft mit Tor-Allergie - bei Hertha BSC geht die Angst um. Nur noch drei Zähler trennen die Berliner vom Relegationsrang. Ein Abstieg in die 3. Liga wird immer wahrscheinlicher.

Marton Dardai (23) kann die Talfahrt von Hertha BSC nicht stoppen. © Andreas Gora/dpa Das Kellerduell am Sonntag in Braunschweig (13.30 Uhr/Sky) wird quasi zum Endspiel. Drei Punkte sind Pflicht. Nur wie soll das gelingen, wenn jetzt selbst beste Chancen nicht genutzt werden können? Deyovaisio Zeefuik (26) ist zwar Herthas bester Kämpfer, aber kein Knipser. Er setzte gleich zweimal völlig frei zum Flugkopfball an und traf zweimal die Kiste nicht. Dem eingewechselten Luca Wollschläger (22) fehlten nur wenige Zentimeter, während Marten Winkler (22) das Kunststück fertigbrachte, statt ins leere Tor einzuschieben, die Kugel in die Mitte zurückzulegen. "Viermal ist das Tor frei und wir treffen das Tor nicht. Es passt ein bisschen zu unserer Situation", ärgerte sich Stefan Leitl (47) nach dem 1:2 gegen Schalke. Hertha BSC Abstiegszone rückt näher! Hertha spielt sich gegen Schalke tiefer in Krise Neben der blamablen Nicht-Leistung in Elversberg mischt sich nun auch noch ein Mix aus Pech und Unvermögen hinzu. Es ist ein gefährlicher Mix. "Wie wir in der zweiten Hälfte gespielt haben, Räume erkannt haben und Chancen kreiert haben, ist okay. Aber wir brauchen Siege und nicht 'okay'."

Hertha kassierte im Olympiastadion schon die achte Niederlage. © Andreas Gora/dpa

Hertha BSC im freien Fall: Erinnerungen an Abstiegssaison werden wach