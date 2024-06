Irres Gerücht: BVB an Hertha-Star Reese dran?

Fabian Reese (26) hat sich offenbar in den Fokus des BVB gespielt. © Soeren Stache/dpa

Der Flügelflitzer hat zwar erst im Februar völlig überraschend seinen Vertrag verlängert, ein Abgang ist aber dennoch möglich.

So hat der 26-Jährige nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sich an seiner Zielsetzung nichts geändert: Er will in die Bundesliga!

Dort sind seine herausragenden Leistungen im Unterhaus natürlich registriert worden. Offenbar auch von einem Top-Klub! Geht es aus der 2. Bundesliga direkt in die Champions League?

Laut Sky soll Borussia Dortmund den Hertha-Star auf dem Zettel haben. Erste Sondierungsgespräche sollen offenbar schon stattgefunden haben.

Wirklich konkret ist das Thema allerdings noch nicht. Das hängt auch mit einer anderen Personalie zusammen: Der BVB will Winter-Leihgabe Ian Maatsen (22) halten. Klappt das nicht, rückt offenbar Reese in den Fokus - und zwar als Maatsen-Ersatz.

Die Borussen sollen demnach den Flügelflitzer trotz seiner beeindruckenden Scorerpunkte als Linksverteidiger sehen, also deutlich defensiver als in Berlin. Ein irres Gerücht! Geschätzt wird zwar vor allem seine Mentalität, so geht der Vize-Kapitän bei Hertha immer voran, beackert die linke Bahn rauf und runter.