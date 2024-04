Jürgen Klinsmann erklärt: "Deswegen bin ich herausspaziert" bei Hertha BSC

Jürgen Klinsmann (59) war von Ende November 2019 bis Anfang Februar 2020 Chefcoach von Hertha BSC. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Klinsmann habe schnell festgestellt, dass man bei Hertha eigentlich gar keine grundlegende Veränderung, sondern nur schnell die Abstiegszone verlassen wollte. "Deswegen bin ich heraus spaziert", erklärte er in einem Interview mit transfermarkt.de.

Er räumte aber auch Fehler ein: "Im Nachhinein hätte ich das ganz anders machen und kommunikativ steuern müssen."

Allerdings kam bei ihm "wieder dieser Impuls wie beim Tonnentritt" auf. Damit spielte der ehemalige Bayern-Kicker auf die legendäre Szene an, als er am 10. Mai 1997 nach einer Auswechslung vor Wut in eine Werbetonne trat.

Sein überstürzter Abgang aus Berlin habe ihm natürlich geschadet, aber "Du musst Entscheidungen treffen, Deinen Kopf dafür hinhalten und vielleicht auch richtig auf die Mütze bekommen. Nur so kommst Du als Mensch weiter", konstatierte der ehemalige Knipser.

Eigentlich wollte der ehemalige Nationaltrainer nur in beratender Funktion bei den Spree-Athenern tätig werden, damit es nach dem Einstieg von Investor Lars Windhorst (47) "keine Bauchlandung gibt", erklärte Klinsmann.

Das Ende vom Lied ist bekannt, denn die Windhorst-Millionen brachten dem Hauptstadtklub letztendlich doch mehr Probleme als Nutzen und inzwischen hat sich der 47-Jährige, wie Klinsmann, zurückgezogen und die 777 Partners haben an der Spree übernommen.