KI weiß: Er ist bei Hertha der attraktivste Spieler

Berlin - Er hat in dieser Saison verletzungsbedingt noch keine einzige Sekunde gespielt, kann in der Kabine theoretisch mit einem interessanten Fakt punkten: Agustin Rogel (26) ist der attraktivste Spieler von Hertha BSC !

So musste sich beispielsweise Haris Tabakovic (29) dem Südamerikaner geschlagen geben. Der neue bosnische Nationalspieler glänzt offenbar nicht nur wegen seiner Tore (schon neun Buden) auf dem Platz. Fluppe, wie ihn die Hertha-Fans liebevoll nennen, landete auf Platz sechs (8,61).

Das Ergebnis: Der Innenverteidiger holt mit einem Ranking von 8,71ligaweit einen starken vierten Platz. Das ist umso bemerkenswerter, da sich in der Schönheits-Tabelle vorne fast nur Stürmer tummeln.

Das will zumindest ein KI-Modell von Blackroll herausgefunden haben. Dafür haben sie die 512 Kicker im Unterhaus offenbar auf Haut und Haar überprüft und verglichen.

Auf dem Platz aufmerksam machen konnte Herthas Schönling Rogel allerdings noch nicht. Der Uruguayer ließ sich im Sommer am Knie operieren. Mit einer Rückkehr wird erst im neuen Jahr gerechnet, falls er dann überhaupt noch da ist.

Der 26-Jährige hat sich zwar früh zu Hertha bekannt, gilt aber weiterhin als Verkaufskandidat, zumal auch nicht absehbar ist, in welcher Verfassung er nach einer solchen langen Pause ist.

Hoffnungen sollten sich die Single-Frauen allerdings nicht machen. Rogel ist seit diesem Sommer unter der Haube. Generell scheinen in Berliner Südländer jedoch gefragt zu sein. Bei Stadtrivale Union Berlin sieht die KI den Portugiesen Diogo Leite (24) am attraktivsten. Den Titel schönster Bundesligaprofi holte sich im Übrigen Freiburg-Talent Max Rosenfelder. In der 2. Liga ist es Schalke-Profi Tobias Mohr (28).