Nachwuchstalent bekommt Profivertrag bei Hertha BSC

Tim Hoffmann (18, r.) zeigt stolz sein Trikot der Blau-Weißen, das ihm Cheftrainer Pál Dárdai (47) überreicht. © Hertha BSC

Wie der Verein am Montag mitteilte, wurde die Vereinbarung bereits vor einiger Zeit getroffen.

Demnach gilt der 18-Jährige ab dem kommenden Sommer bis zum Jahr 2026 als Profi bei den Blau-Weißen.

"Wir freuen uns, dass Tim ab Sommer bei uns seinen sportlichen Weg als Profi fortführen wird. Sein Talent und sein Potenzial hat er schon lange erkennen lassen und wir sind sehr gespannt auf seine weitere Entwicklung", sagte Sportdirektor Benjamin Weber (40).

"Mit dem Profivertrag bei Hertha BSC geht ein Traum für mich in Erfüllung. Ich bin stolz, als Berliner Junge für meinen Verein auflaufen zu dürfen und will mich in den kommenden Jahren Schritt für Schritt weiterentwickeln", so Tim Hoffmann selbst.