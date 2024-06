Rückkehr zu Ex-Klub: Hertha wird wohl diesen Ladenhüter los

Der 26-Jährige kam vor zwei Jahren als vermeintliches Schnäppchen (400.000 Euro Ablöse) nach Berlin . Nach hoffnungsvollem Beginn baute allerdings der Südamerikaner immer mehr ab. Jetzt scheinen sich die Wege zu trennen. Damit bleibt auch nach Stationen in Russland und Frankreich die dritte Auslandsstation für Rogel unbefriedigend.

Bei den Profis werden wohl keine mehr hinzukommen. Hertha verfolgt andere Pläne und will den Talenten Pascal Klemens (19) und Linus Gechter (20) keine teure Altlast vor die Nase setzen.

Eine Knie-OP machte möglichen Plänen jedoch einen Strich durch die Rechnung. Der Verteidiger fiel monatelang aus und feierte erst kürzlich sein Comeback - in der Regionalliga. Vier Spiele durfte Rogel für die Amateure bestreiten.

Steine in den Weg legen wird der Zweitligist dem Uruguayer wohl nicht. Der 1,91 Meter große Abwehrrecke bekannte sich zwar nach dem Abstieg überraschend zur Alten Dame, doch schon damals galt er als Verkaufskandidat.

Das vermelden mehrere südamerikanische Medien . Demnach ist eine Leihe plus Kaufoption gedacht.

Interessant: Mit Santiago Ascacibar (27) trifft Rogel auf einen Ex-Herthaner. Begegnet sind sie sich allerdings nie. Als Rogel in die Hauptstadt kam, spielte Ascacibar noch auf Leihbasis in Italien, ehe der Argentinier zurück in seine Heimat wollte.