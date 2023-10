Unfall bei Hertha: Bernstein im Krankenhaus

Berlin - Schock bei Hertha BSC : Präsident Kay Bernstein (43) ist am Dienstag ins Krankenhaus gebracht worden. Der 43-Jährige ist nach Vereinsangaben in der Geschäftsstelle verunglückt.

Kay Bernstein (43) wird die Mitgliederversammlung am Sonntag verpassen. © Soeren Stache/dpa

Die gute Nachricht: Große Sorgen müssen sich die Herthaner nicht machen. "Ihm geht es den Umständen entsprechend gut und er befindet sich bereits auf dem Weg der Besserung", teilte die Alte Dame mit.

Die schlechte Nachricht: An der Mitgliederversammlung am Sonntag kann Bernstein nicht teilnehmen. Stattdessen wird er sich per Videobotschaft an die Hertha-Mitglieder wenden.

Dort hätten ihn selbst wohl unangenehme Fragen erwartet, allen voran wegen der Begnadigung Marius Gersbecks (28) sowie des Bruchs seines Wahlversprechens.

Bei seinem Wahlkampf im Sommer 2022 hatte der Präsident eigentlich angekündigt, künftig keine Sponsorings mehr mit Wettanbietern eingehen zu wollen. Dennoch läuft Hertha mit dem Hauptsponsor CrazyBuzzer auf der Brust auf.