Verstärkung für Fiél: Neuer Assistenzcoach von Hertha BSC ist seit 30 Jahren im Profifußball

Mit Reutershahn hole man sich einen erfahrenen Fußballlehrer mit 30-jähriger Erfahrung im Profifußball ins Boot, teilte der Zweitligist am Dienstag mit.

"Bereits in der Hinrunde ist bei mir der Wunsch entstanden, das Trainerteam mit einem Profil zu erweitern, welches wir in dieser Form bisher noch nicht im Staff haben", erklärte Sportdirektor Benjamin Weber (44).

Mit seiner "Expertise und seinem riesigen Erfahrungsschatz" sei Reutershahn genau der Richtige.

Armin Reutershahn sagte: "Hertha BSC ist ein absoluter Traditionsverein. In dem Trainerteam mitanzupacken und mit dieser talentierten Mannschaft den Berliner Weg mitzugehen, hat mich sehr gereizt."

Der 64-Jährige stand in seiner Laufbahn bereits in mehr als 1000 Partien als Co-Trainer von Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, der TSG Hoffenheim, dem VfB Stuttgart, dem 1. FC Nürnberg, des Hamburger SV sowie des KFC Uerdingen an der Seitenlinie.