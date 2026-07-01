Wieder mit Hertha BSC: Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga steigt im Pott

Berlin - Der VfL Bochum und Hertha BSC eröffnen die Saison in der 2. Bundesliga . Die beiden Teams treffen am 7. August um 20.30 Uhr (Sat.1 und Sky) im Bochumer Ruhrstadion aufeinander.

Hertha BSC eröffnet die neue Saison in der 2. Bundesliga unter Flutlicht im Ruhrstadion gegen den VfL Bochum. © Ulrich Hufnagel/dpa

Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) im Rahmen der "Bundesliga City Challenge" einen Tag vor Veröffentlichung der kompletten Spielpläne bekannt.

Für Hertha ist es das zweite Zweitliga-Eröffnungsspiel in Folge. Im vergangenen Jahr unterlagen die Berliner zum Auftakt auswärts dem späteren Meister FC Schalke 04 mit 1:2. Nun beginnt die Saison für das Team von Coach Stefan Leitl (48) erneut im Ruhrgebiet.

Schon in den vergangenen Tagen wurden zwei Ansetzungen der Bundesliga enthüllt. Der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund treten am 12. und 29. Spieltag zum Revierderby gegeneinander an.

Die SV Elversberg bekommt es bei ihrer Bundesliga-Premiere am 29. oder 30. August mit Bayer Leverkusen zu tun.

Bei der "Bundesliga City Challenge" werden Lösungen zu den ausgewählten Spielen in Umschlägen verborgen, die an jeweils geheimen Standorten in den betroffenen Städten entdeckt werden können.