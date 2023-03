Europäische Top-Vereine jagen Bruder von HSV-Profi Mario Vuskovic

Hamburg/Split - So unterschiedlich können die Gefühlswelten sein! Während HSV -Profi Mario Vuskovic (21) nach seiner positiven Doping-Probe um seit Monaten gesperrt ist und um seine Unschuld kämpft, stehen seinem jüngeren Bruder Luka (16) alle Türen offen.

Während HSV-Profi Mario Vuskovic (21, r.) wegen eines Doping-Vergehens vor dem DFB-Sportgericht steht, sorgt sein Bruder Luka (16) für Furore auf dem Rasen. © Fotomontage: Frank Rumpenhorst/dpa, IMAGO / Pixsell

Der 16-Jährige steht derzeit beim kroatischen Verein Hajduk Split unter Vertrag, wo er bereits mit 15 Jahren in einem Testspiel für die Profis debütierte. Unmittelbar nach seinem 16. Geburtstag durfte er auch in der ersten kroatischen Liga ran und stand fortan an allen vier Spieltagen über 90 Minuten auf dem Platz.

Sein großes Talent ist nun auch zahlreichen europäischen Top-Klubs aufgefallen. Laut "The Athletic" hat Manchester City ein erstes Angebot über zwölf Millionen Euro abgegeben. Die Verantwortlichen von Hajduk sollen bislang weder ab- noch zugesagt haben.

Transfer-Guru Fabrizio Romano (30) bestätigte das Interesse der Skyblues und erklärte, dass von Paris St. Germain, weiteren Vereinen aus England sowie "aus anderen Ländern" Interesse an dem Abwehr-Talent komme.