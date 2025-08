Neuer Vertrag für HSV-Coach Polzin: "Rückendeckung für kommende Aufgaben"

Über die Vertragslaufzeit gibt der Verein keine Auskunft. © Christian Charisius/dpa

Zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal beim FK 03 Pirmasens verlängerten die Norddeutschen den Vertrag mit Polzin und seinem Trainerteam. Über die Vertragslaufzeit machte der Fußball-Bundesligist keine Angaben.

"Wir gehen diesen Schritt aus voller Überzeugung, und unser Signal ans Trainerteam und das Umfeld ist klar: Wir wollen damit Sicherheit und Rückendeckung für die kommenden Aufgaben geben", sagte Sportvorstand Stefan Kuntz zu der bereits länger erwarteten Entscheidung.

In der neuen Erstliga-Saison werde es auch Rückschläge geben. Die Verlängerung ist daher auch als Rückendeckung zu verstehen.

Polzin hatte das Amt des Cheftrainers in der abgelaufenen Zweitliga-Saison von Tim Walter übernommen und den HSV nach vielen Jahren der Tristesse zusammen mit seinen Co-Trainern Loic Fave und Richard Krohn endlich zurück in die Erste Liga geführt. Dort treffen die Hamburger am ersten Spieltag am 24. August auf Borussia Mönchengladbach.