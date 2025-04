Pleite-Klub atmet auf: 1. FC Düren findet neue Spieler

Dem 1. FC Düren scheint über Social Media ein kurioser Coup gelungen zu sein. © Christoph Reichwein/dpa

Von 30 bislang vereinslosen Kickern, die sich bei einem Probetraining vorstellten, sollen zehn bis zum Saisonende bleiben und regelmäßig in der 4. Liga spielen.

Wer den Sprung ins Team schafft, will der Club bis Freitagmittag mitteilen, kündigte ein Vereinssprecher an. Bereits am Samstag sollen die gecasteten Spieler in einer gemischten Mannschaft mit Dürens U 23-Landesligateam gegen Spitzenreiter MSV Duisburg auflaufen.

Der Verein will trotz der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens vor einigen Wochen den Spielbetrieb in der Regionalliga West fortsetzen.

Bei einer Insolvenz drohen ein Neun-Punkte-Abzug und damit der Abstieg. Initiiert hatte die Probetraining-Aktion der Fußball-Influencer Bilal Kamarieh (28), der früher in der Regionalliga für Hertha BSC II und in der 3. Liga für den FSV Mainz 05 II spielte.

Kamarieh hatte im Internet dazu aufgerufen und nach eigenen Angaben 500 Bewerbungen erhalten.