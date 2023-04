375 Falschparker, acht Autos abgeschleppt: Polizei verbucht bei Kontrollen trotzdem Erfolge

Leipzig - Am Mittwochabend zog das Viertelfinale des DFB-Pokals wieder zahlreiche Fußball-Fans in Richtung RB-Stadion in Leipzig. Zu viele von ihnen reisten trotz Vorwarnung abermals mit dem Auto an - Einsatzkräfte der Polizei patrouillierten die Umgebung und griffen hart durch.