6 Buden! RB Leipzigs Frauen überrennen Erstligist und stehen erstmals im Pokal-Halbfinale

Leipzig - Was für eine Partie! Mit einem fulminanten 6:1 (4:0) haben RB Leipzigs Frauen am Dienstag Bundesligist SGS Essen bezwungen und stehen damit erstmals im Halbfinale des DFB-Pokals.

Den Jubel haben sie sich redlich verdient! Mit einem sagenhaften 6:1 gegen die SGS Essen stehen RB Leipzigs Frauen im Halbfinale des DFB-Pokals! © PICTURE POINT / S. Sonntag

Mit dem Sieg über die SGS gewann der souveräne Zweitliga-Spitzenreiter nach Eintracht Frankfurt im Achtelfinale bereits gegen den zweiten Erstligisten.

Beim 6:1 (4:0)-Erfolg im RB-Trainingszentrum sorgten die Tore von Vanessa Fudalla (9. Minute), Medina Desic (12.), Gianna Rackow (20.) und Johanna Kaiser (38.) für eine frühe Weichenstellung in Richtung Halbfinale.

Der Essenerin Ramona Meier (52.) gelang nach dem Seitenwechsel der Ehrentreffer. Die 21-jährige Fudalla mit ihrem zweiten Treffer zwölf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit sowie Luca Maria Graf (86.) besorgten im Beisein von Herren-Trainer Marco Rose (46) den Endstand.

Das Halbfinale findet am 15./16. April statt, das Finale wird am 18. Mai in Köln ausgetragen.