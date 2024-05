Baumgartner über erstes RB-Jahr: "Ab dem nächsten wird richtig angegriffen"

Leipzig - In der Bundesliga kommt Christoph Baumgartner (24) in seinem ersten Jahr in Leipzig 31-mal zum Einsatz. Aber nur elfmal steht er in der Startelf. Das soll sich in der nächsten Saison ändern.

Christoph Baumgartner (24) hat sich für seine kommende Saison bei RB Leipzig bereits ein großes Ziel gesetzt: "Ich habe noch mehr drauf, als ich bisher gezeigt habe. Ich werde versuchen, das abzuliefern", sagte er. © Harry Langer/dpa

Christoph Baumgartner will nach einem nicht völlig zufriedenstellenden ersten Jahr bei RB Leipzig neu angreifen. "Ich habe noch mehr drauf, als ich bisher gezeigt habe. Ich werde versuchen, das abzuliefern", sagte der österreichische Fußball-Nationalspieler am Dienstag. Er sei ein ehrgeiziger Typ, mit hohen Ansprüchen an sich selbst. "Ab dem nächsten Jahr wird dann richtig angegriffen."

Auf 31 Bundesliga-Einsätze kommt der 24-Jährige in seiner ersten RB-Saison. Davon stand der Offensivspieler allerdings nur elfmal in der Startelf. Bei seinem Ex-Klub Hoffenheim war Baumgartner dagegen unumstritten. In Leipzig kam er an Konkurrenten wie Xavi Simons (21) und Dani Olmo (26) nicht vorbei.

Allerdings gibt es in der Leipziger Vergangenheit einige Beispiele, dass Spieler längeren Anlauf brauchten. Bei Emil Forsberg (32) oder Christopher Nkunku (26) war dies der Fall, sie waren nach ihrer Ankunft lange Zeit Reservisten.

"Ich sehe das Ganze nicht so negativ", sagte Baumgartner. "Auf meine Spielminuten gesehen, war das nicht so schlecht."