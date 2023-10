Gute Nachrichten bei RB Leipzig: Vertrag von Kapitän Orban vorzeitig verlängert

Willi Orban (30) bleibt RB Leipzig für mindestens zwei weitere Jahre erhalten. © Tom Weller/dpa

Die Gerüchteküche rund um den Vertragsstatus des Leipziger Abwehrchefs war schon am Kochen, nun veröffentlichte der Klub ein offizielles Statement: Orban wird bis 2027 bleiben.

"Willi ist ein Vorzeige-Profi und Top-Athlet, der sich gegen Widerstände behauptet hat und immer wieder auch neue Wege geht, um sich weiter zu verbessern. Darin ist er ein echtes Vorbild – vor allem auch für viele unserer jungen Spieler", freute sich Sportdirektor Rouven Schröder (47) am Freitag über die zweijährige Verlängerung.

Orban, der 2015 vom 1. FC Kaiserslautern zum damaligen Zweitligisten nach Leipzig kam, fühlt sich nach eigener Aussage "längst heimisch" in der Messestadt: "Es ist etwas Einzigartiges, für RB Leipzig zu spielen, weil wir hier selbst etwas kreieren können. Es macht einfach jeden Tag Spaß, hierherzukommen und erfolgreich zu sein."

Die Freude über die jüngsten Erfolge des Vereins dauert zwar nach wie vor an, doch einen großen Traum möchte er hier weiterhin erfolgen: Deutscher Meister zu werden. "Ich bin überzeugt, dass wir das auch schaffen können", sagte er in der Mitteilung des Klubs. "Wir haben noch viel vor und in meinem Trophäenschrank daheim ist noch einiges an Platz."