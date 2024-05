Kein letztes Vertragsjahr: Gulacsi-Entscheidung bei RB Leipzig steht kurz bevor

Gulacsi hatte bereits kürzlich betont, nicht in ein letztes Vertragsjahr gehen zu wollen.

Blaswich hatte ihn in der Zeit bestens vertreten und war im Herbst vergangenen Jahres mit einer Einladung zur Nationalmannschaft belohnt worden. Doch Blaswichs Leistungen verschlechterten sich und Gulacsi rückte wieder ins Tor. Seitdem hat Leipzig in der Fußball-Bundesliga kein Spiel mehr verloren.

Darauf hätten sich Sportdirektor Rouven Schröder (48) und die Gulacsi-Seite verständigt. In der kommenden Saison sollen sich der 34-Jährige und der belgische Neuzugang Maarten Vandevoordt (22) einen Zweikampf um die Rolle als Stammtorhüter liefern. Janis Blaswich (33) darf den Club verlassen.

"Wir haben vereinbart, dass es im Sommer auf jeden Fall eine klare Entscheidung geben wird, was die Zukunft betrifft. In meinem Alter braucht man ein Stück weit Planungssicherheit, für die Karriere und für die Familie", sagte Gulacsi. "2026 ist die WM in den USA und natürlich ist es mein Ziel, da noch im Tor zu stehen."