Nächster Ausfall bringt RB Leipzig in Bedrängnis

Leipzig - Nicolas Seiwald (23) wird RB Leipzig beim 1. FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fehlen. Der österreichische Nationalspieler hat sich im Länderspiel gegen die norwegische Nationalmannschaft eine Adduktorenverletzung zugezogen.

"Wenn ich jemand als Angstgegner gerne hätte, dann mein ehemaliger Verein Mainz 05", meinte Rose und fügte an: "Der FSV Mainz hat uns in den letzten Jahren immer wieder Probleme bereitet, aber wir fahren morgen dorthin, um das Spiel für uns zu entscheiden."

Doch zuletzt lief es für die Leipziger nicht so gut gegen den FSV. Nur zweimal - 2017 und 2020 - konnte die Mannschaft bei den Rheinhessen gewinnen. Das bislang letzte RB-Tor gegen die 05er markierte am 8. Oktober 2022 der jetzige Chelsea-Stürmer Christopher Nkunku (26) beim 1:1.

Wer bei RB den Ausfall von Nationalspieler David Raum (26, Fuß-Operation) kompensieren soll, ist noch fraglich. "Wir haben viele Möglichkeiten. Benjamin Henrichs, dessen Rückenprobleme abgeklungen sind, und Castello Lukeba sind Optionen. Lutsharel Geertruida hat die Position in Feyenoord auch bereits gespielt", sagte Rose.

Auch El Chadaille Bitshiabu (19) könne diese Rolle spielen, sagte der Cheftrainer. Doch Raum richtig ersetzen kann niemand. "Diese Jungs sind andere Spielertypen als David, deswegen müssen wir step by step auch das ein oder andere Detail in unserem Spielsystem anpassen", erklärte Rose, der auch das Champions-League-Spiel am kommenden Mittwoch gegen den FC Liverpool (21.00 Uhr/DAZN) im Hinterkopf hat.