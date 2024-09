Nächster Deutscher Meister RB Leipzig? "Dass es passieren kann, ..."

Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (40) würde bei RB Leipzig gern das Maximum herausholen wollen. © Picture Point / Roger Petzsche

"Was ich spüre hier in diesem Klub, ist diese Ambition. Ich mag das, ich mag das, wenn man nach dem Maximum strebt", sagte Marcel Schäfer heute in Leipzig.

Er glaube fest daran, dass man die Voraussetzungen habe, um Titel mitzuspielen. "Das ist eine normale Entwicklung, wenn du dauerhaft Champions League spielst, wenn du schon Titel gewonnen hast, wenn der ein oder andere über die Meisterschaft redet. Ich glaube, dass solche Träume, Ziele auch nicht verboten sind. Ich möchte auch, dass es im Klub verankert ist, dass man nach dem ganz Großen strebt."

Andererseits ist der langjährige Wolfsburg-Profi, der mit dem VfL 2009 die erste Deutsche Meisterschaft gewann, ein Mann der Taten.

Er selbst wolle das vorleben. "Ich bin ein Perfektionist, wenn wir immer von diesem Maximum reden, dann will ich das auf allen Ebenen haben. Ich will zumindest sehen, dass wir alles dafür geben. Perfekt geht eh nicht, aber wir wollen nah rankommen", meinte Schäfer, der das Wort Meistertitel nicht in den Mund nehmen wolle. "Dass es passieren kann, haben wir in Leverkusen gesehen."