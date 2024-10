Neuer Vertrag statt Real Madrid: RB Leipzig verlängert mit Nationalspieler

Castello Lukeba (21, oben rechts) wird wohl noch eine ganze Weile für RB Leipzig die Fußballschuhe schnüren. © Picture Point / Roger Petzsche

Damit ist der Franzose nun ein weiteres Jahr an die Leipziger gebunden, hat bis 2029 unterschrieben, wie der Klub am Mittwochvormittag mitteilte. Und das, obwohl Real Madrid großes Interesse am Verteidiger der Roten Bullen gezeigt haben soll.

Doch stattdessen hat sich der 21-Jährige damit für den Arbeitgeber entschieden, für den er seit mittlerweile einem Jahr fast immer in der Startaufstellung steht. Ganze 50 Pflichteinsätze schlagen damit bereits zu Buche.

"RB Leipzig fühlt sich mittlerweile an wie meine zweite Familie", lobt der französische Nationalspieler. Und dies habe er nicht nur Klub und Team zu verdanken, sondern auch den Fans. "Der Schritt nach Leipzig war genau der richtige für meine Entwicklung."

Laut Sportdirektor Rouven Schröder (49) sei Lukeba "in nur einem Jahr zu einem der besten Verteidiger der Bundesliga gereift. Wir freuen uns sehr, dass Castello sich noch langfristiger an RB gebunden hat und damit seine Zukunft in Leipzig sieht."