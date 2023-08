Schlechte News vor Saisonstart: RB Leipzig beklagt ersten langen Ausfall

Amadou Haidar (25) hat sich im letzten Testspiel verletzt und fällt wochenlang aus. © Picture Point / Sven Sonntag

Amadou Haidara (25) hat sich im letzten Test vor dem Supercup gegen Bayern München am kommenden Samstag eine Muskelverletzung an der linken Wade zugezogen, teilte der Bundesligist am Sonntagnachmittag mit.

Der 25-Jährige wird somit mehrere Wochen lang ausfallen, heißt es weiter.

Haidara musste am gestrigen Samstag im Testspiel gegen UD Las Palmas schon nach 20 Minuten ausgewechselt werden. Für ihn kam Kevin Kampl (32) ins Spiel.

Für den Nationalspieler Malis dürfte es ein herber Rückschlag sein, hatte er sich im Trainingslager in Südtirol doch in bester Form präsentiert.

So war er auf seiner Position ein ernstzunehmender Konkurrent für Kampl, Xaver Schlager (25) und Neuzugang Nicolas Seewald (22). Alle drei bekommen nun erst recht die Gelegenheit, sich in den Fokus von Coach Marco Rose (46) zu spielen.