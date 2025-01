RB Leipzigs Rose über neuen Boss: "Habe Kloppo in Ruhe gelassen"

Noch steht Jürgen Klopps (57) Antrittstermin beim Vorzeigeteam im RB-Kosmos nicht fest. © Peter Byrne/Press Association/dpa

"Ja, ich habe Kloppo in Ruhe gelassen, jetzt ist der Urlaub vorbei. Jetzt gehts los. Am 1. Januar ist scharfer Start, auch für ihn, entsprechend freuen wir uns alle. Wir freuen uns auf sein Netzwerk, auf seine Erfahrung, auf ihn als Typen", sagte RB-Cheftrainer Rose nach dem öffentlichen Trainingsauftakt in Leipzig.

Auch wenn sich Rose und Kumpel Klopp schon aus gemeinsamen Mainzer Zeiten bestens kennen und auch der Kontakt nie abgerissen ist, erhofft sich der RB-Coach auch einen Lerneffekt.

"Du kannst dich über Systematiken, über Philosophie, über so viele Dinge austauschen, den Umgang mit Kadern, Kadergrößen, alles, was dazugehört. Es ist immer schön, nicht so in der eigenen Suppe zu schwimmen, sondern sich auch Input zu holen und dazuzulernen. Auch, um sich mit 48 Jahren und schon als erfahrener Trainer noch weiterzuentwickeln", sagte Rose.