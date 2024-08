RB-Leipzig-Sportchef Schäfer zu Olmo-Wechsel: "Bin entspannt"

Marcel Schäfer (40) bezieht inmitten der Transferperiode seine Stelle als Geschäftsführer Sport in Leipzig. Eine erste Kader-Entscheidung fällt bereits, eine zweite könnte diese Woche folgen. © Sebastian Willnow/dpa

"Das ist ein herausragender Spieler, der für uns einen gewissen Wert hat", sagte der 40-Jährige, der beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig am 1. August die Nachfolge des zum FC Bayern gewechselten Max Eberl angetreten hatte. "Wir sind bereit, darüber zu sprechen, aber momentan sind wir relativ entspannt."



Der spanische Europameister Olmo war zuletzt immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht worden, auch Manchester City und Rekordmeister München sollen Interesse bekundet haben. Angebote der Klubs seien übereinstimmenden Medienberichten zufolge bisher allerdings von Leipzig abgelehnt worden. Der Marktwert des 26 Jahre alten Spaniers, der noch bis 2027 einen Vertrag bei RB hat, wird momentan mit 60 Millionen Euro gehandelt.

Derweil ist der Europameister nach seinem Urlaub am Montagabend mit seinem Berater wieder in Leipzig gelandet und soll planmäßig am Donnerstag ins Training einsteigen. "Ich finde es gut, dass er frühzeitig hier ist. Das ist äußerst vorbildlich und professionell. Alles Weitere werden die Gespräche ergeben", sagte Schäfer. "Wenn es bis Donnerstag eine Lösung gibt, dann gibt es eine. Dann steigt er ins Training ein und wir haben einen weiteren Topspieler in unseren Reihen."