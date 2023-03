RB-Leipzig-Star verrät Detail über Ex-Trainer Tedesco: "Es war ein Schock!"

RB Leipzigs ehemaliger Trainer Domenico Tedesco (37) trainiert inzwischen die belgische Nationalmannschaft. © Picture Point / Roger Petzsche

So ließ Tedesco Trainingsspiele in seiner Zeit bei den Sachsen von eigens einbestellten Schiedsrichtern leiten. "Das ist schon besonders. Es war ein kleiner Schock, als da auf einmal ein Schiedsrichter kam", sagte Forsberg der schwedischen Zeitung "Aftonbladet".

Der Leipziger Spielmacher trifft mit Schweden am Freitag (20.45 Uhr) auf das erstmals unter der Leitung von Tedesco stehende Belgien.

Das Training sollte so laut Forsberg etwas mehr Spielcharakter bekommen. "Und so musste er keine Entscheidungen treffen und konnte sich ganz auf das Training konzentrieren", sagte der 31-Jährige.

"Wir dachten erst, das wäre eine einmalige Sache. Aber es war immer ein Schiedsrichter da, ob bei drei gegen drei oder sieben gegen sieben oder elf gegen elf."

Tedesco war von Dezember 2021 bis September 2022 Trainer in Leipzig und gewann mit dem Team den DFB-Pokal. Für das Spiel am Freitagabend in Solna weiß der Schwede in etwa, was er von Belgien zu erwarten hat.