RB Leipzigs Abwehr-Juwel Lukeba: Kann er Juve-Stürmer Vlahović ausschalten?

Die Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro, die RB im Sommer 2023 an Olympique Lyon überwiesen hatte, haben sich längst ausgezahlt. Sein Marktwert wächst stetig. Zum Vergleich: Vlahovic wechselte Ende Januar 2022 innerhalb der Serie A von der AC Florenz für eine Ablösesumme von 70 Millionen Euro zu Juventus.

Lukeba ist bei RB mittlerweile ein Dauerbrenner. Obwohl er mit Frankreichs Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Paris das Finale gegen Spanien (3:5 n.V.) erreicht und in allen fünf Spielen der Franzosen auf dem Feld gestanden hatte, war er bei den Leipzigern sofort wieder im Einsatz - und verteidigte gleich wieder auf Topniveau.

Nun will Lukeba an diesem Mittwoch in der Champions League (21 Uhr/DAZN) den serbischen Nationalstürmer Vlahović ausschalten, der am vergangenen Samstag in der italienischen Serie A beim FC Genua einen Doppelpack beim 3:0-Sieg erzielte. Den dritten Treffer markierte Francisco Conceição (21), der dem Vernehmen nach auch bei RB schon auf dem Zettel der Scoutingabteilung stand.

Castello Lukeba (21) ist bei RB mittlerweile ein Dauerbrenner. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Lukeba ist kein Mann der großen Worte, er geht mit viel Demut und vor allem mit Ruhe und Gelassenheit seine Aufgaben an. Er überzeugt mit intelligentem Zweikampfverhalten. Von allen Verteidigern der Sachsen hat er die beste Zweikampf-Quote und trägt parallel dazu bei, dass RB mit 531 gewonnenen Zweikämpfen den Liga-Bestwert hält.

Der in Lyon geborene Lukeba glänzt aber nicht nur in der Defensive. Auch seine Spieleröffnung mit außergewöhnlich sicherer Ballbehandlung sowie seine tiefen Pässe in den freien Raum sind beeindruckend. Dabei gab er erst vor einem Jahr gegen den FC Augsburg (3:0) sein Startelf-Debüt, nachdem sich Orban verletzt hatte. Nun ist er eine feste Größe. "Er ist aber auch so ein Typ, der komplett in sich ruht, und ein außergewöhnlicher Fußballer, der viel mitbringt für einen Topverteidiger", sagte Rose.

Sein erstes RB-Tor erzielte Lukeba in der Vorsaison beim 2:2 gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern. Zudem verteidigte er in dieser Partie extrem stark gegen Kane, der nur vom Elfmeterpunkt traf. "Es pusht mich, wenn ich gegen so große Spieler spielen darf. Ich mache meinen Job und bin froh, wenn er kein Tor gegen mich macht", sagte Lukeba.

Wenige Wochen später wurde er von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps (55) erstmals für die Équipe Tricolore nominiert, wo er am 17. Oktober beim 4:1 gegen Schottland sein Länderspieldebüt gab. Längst ist Lukeba, der bei RB einen Vertrag bis 30. Juni 2028 hat, bei den Topklubs begehrt. Beim Atlético-Spiel in Madrid sollen bereits Real-Scouts das Toptalent beobachtet haben, berichtete die spanische Zeitung "Marca".