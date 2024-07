RB-Trainer Rose unterstützt krebskranken Jungen: "Dann ist Fußball nur noch Nebensache"

Leipzig - Humanität steht für RB Leipzigs Marco Rose (47) vor dem Sport. Wie die "Bild" berichtet, reiste der Trainer des Fußball-Bundesligisten am Freitagvormittag in seine alte Heimat nach Willich bei Gladbach, um dort einem an Leukämie erkrankten Jungen zu helfen, bevor er am Nachmittag mit seiner Mannschaft ein Testspiel gegen Viertligist Babelsberg (1:0) absolvierte.