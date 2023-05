Schnelles Karriereende? RB Leipzigs Orban: "... dann gehe ich nach Hause"

Willi Orban (30) spielt seit 2015 bei RB Leipzig, absolvierte bisher mehr als 280 Pflichtspiele. © Picture Point/Gabor Krieg

Doch in einem ganz bestimmten Fall würde der 30-Jährige sofort seine Karriere beenden. "Wenn wir die Champions League mit RB Leipzig gewinnen, dann gehe ich am nächsten Tag nach Hause. Das können Sie so aufschreiben", sagte Orban dem "Kicker" und lachte dabei.

Im August 2020 stand RB immerhin schon im Halbfinale der Königsklasse, verlor jedoch deutlich gegen Paris Saint-Germain.

Orban steht noch bis 2025 in Leipzig unter Vertrag. Der Abwehrchef hat nicht zwingend die Ambition, den Klub noch einmal zu wechseln.

"Wenn es für beide Seiten passt, wäre das doch was Schönes, in Leipzig die Karriere zu beenden. Ich habe ja nicht umsonst eine Anschluss-Option in den Vertrag schreiben lassen, um eventuell im Verein zu bleiben", sagte der ungarische Nationalspieler.

Er traue sich zu, im Sommer 2025 noch einmal zu verlängern.

Unabhängig davon macht sich Orban Gedanken um die Zeit nach der Profi-Laufbahn. Den "entscheidenden Gedankenblitz" habe er noch nicht gehabt. Stress hat er deshalb nicht. "An dem Tag, an dem ich aufhören werde, falle ich ziemlich weich. Ich kann mir Zeit nehmen zu überlegen, was ich machen will", sagte Orban.

Der Pfälzer war 2015 von Kaiserslautern nach Leipzig gewechselt und ist durch seine Einstellung und akribische Arbeit zum Leistungsträger und Führungsspieler gereift.